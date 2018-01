Atlético e Cruzeiro voltam a se pegar na final do Estadual Atlético-MG e Cruzeiro entram em campo neste domingo, às 16 horas, no Mineirão, pela primeira partida das finais do Campeonato Mineiro de 2007. Os dois maiores rivais do futebol de Minas Gerais voltam a se encontrar numa decisão do Estadual após três anos. O time da Toca da Raposa, que terminou a fase classificatória em primeiro lugar, terá a vantagem de jogar por dois resultados iguais. O técnico do Atlético, Levir Culpi, já disse que o time precisará ?fazer chover? para reverter a vantagem do adversário. Para o Atlético, o título significaria coroar a ascensão técnica da equipe, que retornou à elite do futebol brasileiro e se classificou para as quartas-de-final da Copa do Brasil. O Cruzeiro, por sua vez, quer apagar a má impressão pela eliminação na Copa do Brasil e conta com a conquista do Mineiro para ?salvar? o semestre. No confronto entre os times pela primeira fase, o Atlético levou a melhor e venceu por 3 a 1, no dia 10 de fevereiro. As duas equipes decidem o Estadual pela 15ª vez. A última foi em 2004, quando o Cruzeiro saiu vitorioso. O Atlético não conquista o Mineiro desde 2000. ?Temos de estar brilhando para completar esse nosso trabalho?, disse Levir. O técnico cruzeirense, Paulo Autuori, espera que o grupo não deixe a decepção com a eliminação na Copa do Brasil atrapalhar o desempenho na primeira partida da decisão. ?Sabendo das circunstâncias diferentes e como tem acontecido nos últimos dois anos, temos tudo para conquistar o título." Os treinadores não anunciaram a escalação das equipes. Apesar de admitirem surpresas, os times deverão ter as mesmas bases dos últimos jogos. Autuori não poderá contar com o zagueiro Thiago Heleno, que se recupera de uma pancada no joelho esquerdo. Na lateral-esquerda, Jonathan deverá ocupar o lugar de Fábio Santos. No meio-campo, Maicosuel está ameaçado e poderá ser substituído por Fellype Gabriel ou Leandro Domingues. Pelo lado do Atlético, o lateral-esquerdo Thiago Feltri, que sofreu uma luxação no ombro esquerdo, foi vetado. A opção de Levir para a posição é o jovem Ricardinho. A previsão é que o Mineirão receba um grande público e que todos os 52 mil ingressos sejam vendidos. Até o final da tarde de sexta-feira quase 30 mil ingressos já haviam sido comercializados. ATLÉTICO-MG x CRUZEIRO Atlético-MG - Diego; Coelho, Lima, Marcos e Ricardinho; Rafael Miranda, Bilu, Marcinho e Danilinho; Éder Luís e Galvão. Técnico: Levir Culpi. Cruzeiro: Fábio; Gabriel, Luizão, Gladstone e Jonathan (Fábio Santos); Léo Silva, Ricardinho, Fellype Gabriel (Maicosuel) e Geovanni; Araújo e Guilherme. Técnico: Paulo Autuori. Árbitro - Cléver Assunção Gonçalves. Horário - 16 horas. Local - Mineirão.