Atlético e Juventude empatam em Minas Atlético-MG e Juventude empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira, no Mineirão. O time mineiro saiu na frente, mas não conseguiu segurar o resultado na etapa final e completou nove jogos sem vitória - sete pelo Brasileirão e duas pela Copa Sul-Americana, torneio do qual foi eliminado pelo Goiás na primeira fase. Com isso, o Atlético soma agora 31 pontos e continua na incômoda zona de rebaixamento do Brasileiro. O Juventude, por sua vez, permanece entre os líderes, com 49 pontos. O técnico Jair Picerni vinha cobrando insistentemente uma nova atitude dos jogadores atleticanos, que, durante os 45 minutos iniciais, pareciam dispostos a corresponder aos pedidos do comandante. Jogando mais solto, o Atlético criou as melhores chances no primeiro tempo. Aos 12 minutos, o meia-atacante Rodrigo Fabri driblou o goleiro Eduardo Martini, mas tocou para fora com o gol vazio. Aos 21, a equipe mineira abriu o marcador após uma cobrança de escanteio da esquerda. A bola atravessou a área e o atacante Márcio Santos concluiu livre, fazendo 1 a 0. O Atlético poderia ter ampliado num chute forte de longe do volante Zé Luís, mas a bola bateu na trave. Nos minutos finais, o time gaúcho teve duas ótimas oportunidades para empatar o jogo. Mas pecou nas conclusões. O empate do Juventude, contudo, acabou acontecendo aos 29 minutos do segundo tempo, quando o atacante Da Silva, na pequena área, aproveitou uma bola rebatida e mandou para o gol de Danrlei, que nada pôde fazer. Os jogadores atleticanos deixaram o gramado do Mineirão vaiados por seus torcedores. "Toda vez saímos na frente e aí damos mole", disse o meia Renato, num misto de lamento e desabafo.