Atlético é líder isolado em Minas O Atlético-MG assumiu a liderança isolada do Campeonato Mineiro ao vencer, neste sábado, por 3 a 0, a Caldense, no estádio Independência, pela quinta rodada da competição. Com o resultado, o Galo chegou aos 13 pontos ganhos e está classificado para a etapa seguinte do Estadual. O Cruzeiro, que dividia a liderança com o Atlético, foi surpreendido pelo lanterna Guarani, em Divinópolis, sendo derrotado por 3 a 2. Com apenas um minuto de jogo, o Atlético inaugurou o placar. O meio-campista Anderson, livre de marcação, aproveitou um cobrança de falta da direita para, de cabeça, fazer 1 a 0. Bastante superior em campo e com um jogador a mais, já que o volante Valdir da Caldense foi expulso aos 32 minutos, o time do técnico Abel Braga ampliou aos 45 minutos da etapa inicial. O meia Lincoln fez grande jogada pela direita e tocou na área para o atacante Guilherme chutar forte e fazer o segundo do Galo. No segundo tempo, o centroavante Valdir, aos seis minutos, fez, de cobertura, o terceiro e último gol da partida. O Cruzeiro foi a Divinópolis enfrentar o Guarani, lanterna da competição, que ainda não havia somado nenhum ponto sequer. A equipe do Centro-oeste mineiro começou surpreendendo e, aos 15 minutos do primeiro tempo, o atacante Maurício, em ótima jogada individual, fez 1 a 0. Quatro minutos depois, porém, Oséas empatou para o time celeste. Na segunda etapa, logo aos dois minutos, o volante Wagner Dias, aproveitou uma falha da defesa cruzeirense para fazer 2 a 1 para o Guarani. Aos 20 minutos, o Cruzeiro chegou novamente ao empate numa cobrança de falta de Geovanni, mas, pouco depois, aos 26, o meia Agamenon chutou de longe e ainda contou com a colaboração do goleiro Jefferson para colocar o time de Divinópolis outra vez na frente, quebrando a invencibilidade do time de Luiz Felipe Scolari no Mineiro. A rodada teve ainda mais três partidas: URT 4 x 2 Ipatinga, Rio Branco 2 x 2 Mamoré e Uberlândia 1 x 0 Democrata.