Atlético e Londrina disputam liderança O Atlético-PR disputa neste sábado, às 16 horas, no Estádio VGD, contra o Londrina, a liderança do Grupo B e a geral do Campeonato Paranaense 2005. Ambos estão com dez pontos, mas o Londrina joga pressionado por sua torcida, que não se conformou com o vexame do time na estréia da Copa do Brasil, quando foi goleado por 4 a 1 pelo Esportivo, de Bento Gonçalves (RS), e pede uma reação. A única dificuldade dos atleticanos é que o técnico Casemiro Mior ainda não terá todos os titulares, que irão disputar a Copa Libertadores. O zagueiro Baloy está no Panamá, onde defenderá a seleção de seu país. Já o volante Cocito sofreu uma lesão muscular e ficará na capital para se recuperar. O time que treinador deve colocar em capo terá Diego; Rogério Correa, Bruno Lança e Marcão; William, Alan Bahia, Rodrigo Souto, Fabrício e Badé (Marin); Denis Marques e Lima. Pelo Grupo A, o Coritiba, que está em quarto lugar com sete pontos, enfrenta o União Bandeirante no estádio Willie Davis, em Maringá. A equipe Alviverde, que no meio da semana eliminou o CFZ na Copa do Brasil ao vencê-lo por 2 a 0, na capital federal, tenta se recuperar da derrota para o Roma na semana passada. O meia Marquinhos acredita em uma vitória para o time deslanchar. ?Nosso grupo está animado para essa partida, pois ganhamos muita confiança após a vitória contra o CFZ?, disse. O técnico Antônio Lopes deve escalar Fernando; James, Miranda, Flávio e Ricardinho; Nascimento, Capixaba, Reginaldo Vital e Marquinhos; Marciano e Luiz Carlos. A rodada do campeonato teve início nesta sexta com a partida Paranavaí 3 x 0 Império e continua neste sábado com: Rio Branco x Paraná, Adap x Roma, Malutrom x Nacional, Iraty x Francisco Beltrão. No domingo jogam Cianorte x Engenheiro Beltrão.