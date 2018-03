Atlético é o 1º finalista no Paraná O Atlético Paranaense é o primeiro finalista do Campeonato Estadual. O time venceu o Malutrom por 4 a 3, neste sábado, no Estádio Joaquim Américo, em Curitiba. Com o resultado, o Atlético, que tinha a vantagem do empate, disputará a final contra o vencedor de Coritiba e Paraná Clube, que jogam neste domingo, às 16h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O time atleticano entrou em campo como favorito. Em sua campanha no estadual a equipe foi a primeira colocada na pontuação geral e teve o domínio da partida nas duas etapas. O jogo foi marcado por algumas jogadas violentas que resultaram nas expulsões do zagueiro Nem, do Atlético e de Reginaldo, do Malutrom. Os gols do Atlético foram marcados por Nem, Kleberson, Alex Mineiro e Adriano. Rodrigo Batata, Jorge e Flávio descontaram para o Malutrom.