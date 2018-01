Atlético e Paranavaí avançam às semifinais do Paranaense O Atlético Paranaense se classificou para as semifinais do Campeonato Paranaense em primeiro lugar no Grupo B, apesar de empatar por 4 a 4 com o Cianorte, na noite desta quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba. A segunda vaga ficou com o Paranavaí, que também empatou com o Rio Branco, por 3 a 3, jogando em Paranavaí. Pelo Grupo A, em jogo apenas para cumprir tabela, a Adap venceu o Cascavel, por 3 a 2, jogando em Cascavel. Nesta quinta-feira, às 20h30, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba, Paraná Clube e Coritiba decidem quem ficará com o primeiro lugar do grupo. Sonhando com a classificação, o Cianorte entrou com seis jogadores no meio-de-campo, deixando apenas um atacante. Mas, com a posse de bola, praticamente todos se lançavam ao ataque, fazendo pressão sobre o time da casa. E não demorou para marcar. Aos 8 minutos, em falha de marcação da defesa atleticana, Didi dominou e tocou na saída do goleiro Cléber. Sem poder ofensivo, o Atlético sentiu a pressão. Aos 30 minutos, o zagueiro Rogério Corrêa fez falta e foi expulso, obrigando o técnico Oswaldo Alvarez a retirar o meia Roberto para a entrada do zagueiro Alex. Como o jogo estava violento, o meia Fábio, do Cianorte, também foi expulso, aos 39 minutos. Com mais espaço para os jogadores trabalharem, o jogo ganhou em velocidade no segundo tempo. E os gols foram acontecendo. Primeiro por parte do Atlético, aos 9 minutos, num toque de Alex Mineiro. Mas, em contra-ataque, o Cianorte conseguiu uma falta na entrada da área, muito bem aproveitada por Daniel Marques, aos 17 minutos. A vantagem durou três minutos. Ferreira recebeu um lançamento de Erandir e empatou novamente. O Atlético até esboçou reação quando Alex Mineiro marcou o terceiro gol aos 30 minutos e o quarto, aos 34, em cobrança de pênalti. Mas o Cianorte não estava morto. Edu fez o terceiro de sua equipe, aos 39 minutos, e Bruno empatou aos 41. Em Paranavaí, o Rio Branco começou com determinação. No primeiro lance, a 1 minuto, a bola chegou a Paulo Massaro, que não teve dificuldade para mandar ao gol. O jogo ganhou em velocidade, porque o Paranavaí buscava o empate com insistência, mas o Rio Branco foi mais feliz. Aos 31 minutos, Lúcio Flávio aproveitou um cruzamento e marcou o segundo. Quando parecia que estava tudo decidido, o Paranavaí passou a marcar os gols. O primeiro por meio de Edenilson, aos 37 minutos, aproveitando rebote da trave em cobrança de uma falta. Logo depois, aos 44 minutos, Rodrigo completou de cabeça um lançamento e colocou a igualdade no placar. A virada veio a 3 minutos do segundo tempo pelos pés de Tiago, em cobrança de pênalti. Mas o Rio Branco respondeu aos 8 minutos, num chute longo de Lúcio Flávio e falha do goleiro Vanderlei.