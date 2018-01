Atlético e Rio Branco empatam pelo Estadual do Paraná O Atlético-PR praticamente garantiu sua classificação para as semifinais do Campeonato Paranaense ao empatar, neste domingo, por 0 a 0, com o Rio Branco, no estádio Fernando Farah, em Paranaguá, no encerramento da quinta rodada da segunda fase. O resultado manteve o Atlético na liderança do grupo B com oito pontos, seguido do Paranavaí e Rio Branco, que se enfrentam na última rodada, ambos com seis pontos, e o Cianorte, com cinco. Com quase 15 mil torcedores empurrando o time do litoral, o Rio Branco teve as melhores oportunidades da partida e poderia ter vencido o jogo caso seus atacantes não perdessem as oportunidades criadas com Lúcio Flávio, aos 16 e 25 e Massaro, aos 37 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o técnico Vadão reforçou seu meio de campo e colocou Michel na lateral-esquerda e Cristian no ataque, no lugar de Pedro Oldoni, que pouco produzia. O time teve uma ótima chance com Dênis Marques, mas o atacante a desperdiçou. Para o técnico Saulo de Freitas, do Rio Branco, o resultado foi injusto. "Fomos superiores durante a partida, o nosso time criou muitas chances e se tivesse que ter um vencedor na partida, ele seria o Rio Branco, que foi superior ao Atlético e merecia ser o vencedor." Na outra partida do grupo, disputada à tarde, Cianorte e Paranavaí empataram por 1 a 1 com gols de Marquinhos (Cianotre) aos sete minutos do segundo tempo e Tiago empatou aos 31 minutos. O jogo foi marcado por jogadas violentas que resultaram nas expulsões de Diego e William Pomarola pelo Cianorte e Gilberto Flores e Diego Corrêa, do Paranavaí.