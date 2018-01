Atlético empata com Democrata e vai à decisão do Mineiro O Atlético sofreu, mas conseguiu nesse sábado, no Mineirão, sua classificação para a final do Campeonato Mineiro. O time da capital, que poderia perder por até um gol de diferença, empatou com o Democrata, de Governador Valadares, por 1 a 1, depois de terminar o primeiro tempo em desvantagem. Sem levantar um Mineiro desde 2000, O Atlético volta a uma final de Estadual depois de dois anos de ausência - Cruzeiro e Ipatinga fizeram as duas últimas decisões mineiras. As finais serão disputadas nos dois próximos finais de semana. O adversário do Atlético será definido neste domingo, no confronto entre Cruzeiro e Tupi, no Mineirão. O time da capital joga por um empate, já que empatou o primeiro jogo em 0 a 0. Relaxado com a vantagem, já que venceu o primeiro jogo por 2 a 1, o Atlético fez um primeiro tempo displicente. Com dificuldades para sair da forte marcação do Democrata, o time deixou o tempo passar, trocando passes e criando poucas chances de gol. O Democrata, bem armado, soube aproveitar as brechas deixadas pelo Atlético para chegar ao gol de Diego. Em uma dessas investidas, Ernane, após tabela com Elber, abriu o placar para o Democrata aos 31 minutos. O resultado negativo e a pouca produção do Atlético fez o time ir para o intervalo sob vaias. Mais disposto, o Atlético voltou para o segundo tempo pressionando o Democrata, que continuou insistindo nos contra-ataques, sempre levando perigo. O time da capital criou algumas chances, mas mostrou deficiências no momento das conclusões e só chegou ao gol aos 28 minutos em uma cobrança de pênalti de Marcinho, que desperdiçou a primeira batida. O goleiro Vilar, que cometeu o pênalti sobre Danilinho, defendeu a cobrança, mas se adiantou, forçando a repetição. O gol não desanimou o Democrata, que mesmo tendo que fazer dois gols para se classificar, ainda criou pelo menos duas chances para marcar. Em vantagem, o Atlético controlou a partida e viu o goleiro Vilar defender três chutes de seus atacantes em um mesmo lance, no melhor momento do time no jogo.