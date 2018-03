Atlético empata e Coritiba vence nas semi Um gol salvador do atacante Ilan nos acréscimos livrou o Atlético Paranaense de uma derrota para o Londrina, no norte do Estado, e decretou o empate por um gol, na primeira rodada semifinal do Campeonato Paranaense. Na outra partida, o Coritiba foi a Cianorte e venceu o time da casa por 1 a 0, com um gol de Tuta aos 29 minutos do primeiro tempo e ficou mais próximo da final. Em Cianorte, a equipe da casa não repetiu as boas atuações que a levaram para a semifinal e foi dominada pelo Coritiba. O time da capital marcou seu primeiro gol aos 29 minutos de jogo, com Tuta, que completou uma boa jogada do ala-esquerda Adriano. No segundo tempo Barbieri, do Cianorte, quase empatou em duas oportunidades, na melhor delas, aos 41 minutos, a bola bateu na trave, com o goleiro Fernando batido no lance. Em Londrina, o Atlético defendia sua invencibilidade no campeonato estadual e jogava bem, mas aos 14 minutos do primeiro tempo, Nem cobrou uma falta com perfeição sem chance para Diego. O técnico Mário Sérgio mexeu em sua equipe e o Atlético pressionou mais, enquanto Raul Plasmann, do Londrina, preferiu recuar seu time. Depois de desperdiçar diversas oportunidades, o atacante Ilan completou um escanteio de cabeça, aos 47 minutos da etapa final e empatou a partida. No final do jogo, Mário Sérgio achou o empate mais justo. "Não merecíamos perder, pois só o Atlético teve a iniciativa do jogo. Fortalecemos nossa marcação e partimos para cima, e empatamos com justiça", disse. Pela penúltima rodada do Torneio da Morte, o Paraná venceu o Maringá por 4 a 1 e o Nacional bateu o Prudentópolis por 3 a 1. Com esses resultados, as equipes do Maringá e do Prudentópolis foram rebaixadas.