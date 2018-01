Atlético empata e vai à final no PR O Atlético-PR conquistou neste sábado à tarde a vaga para a final do Supercampeonato Paranaense, ao empatar por 0 a 0, em casa, com o Iraty. O adversário do time curitibano, atual campeão brasileiro, na final sairá do clássico entre Paraná e Coritiba, que será disputado às 15h55 deste domingo, no Estádio da Vila Capanema. O Paraná tem a vantagem do empate, porque, como o Atlético, teve melhor campanha na fase classificatória. Mesmo jogando em seu estádio, a Arena da Baixada, em Curitiba,o Atlético não soube aproveitar o jogo recuado e pouco criativo do adversário no primeiro tempo. Perdeu diversas chances de gol e esbarrou na boa atuação do goleiro Marco Antônio. No segundo tempo, o técnico Riva Carli trocou Alex Mineiro por Kléber, mas o atacante também não conseguiu finalizar as boas jogadas que fez. O técnico do Iraty, Val de Mello, que precisava da vitória para obter a classificação, tentou um jogo mais ofensivo, com um terceiro atacante - Adriano. Teve um gol anulado pelo árbitro e perdeu duas chances nos dez minutos finais. Mesmo classificado, o Atlético-PR deixou o campo sob vaias. O Iraty havia garantido vaga no Supercampeonato por ter conquistado o título de campeão do Paranaense - que reuniu os oito principais times do interior.