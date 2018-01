Atlético empata mas lidera Série A-3 O Atlético Sorocaba tropeçou neste domingo ao empatar em 0 a 0 com a Inter de Bebedouro e garantir o ponto extra ao vencer por 3 a 2 nos pênaltis. Mesmo assim, o time sorocabano é líder da competição, com 25 pontos. O XV de Piracicaba, que venceu o XV de Jaú por 2 a 0 em Piracicaba, chegou aos 24 pontos e está com apenas um ponto a menos que o Atlético é o mais próximo a ameaçar a liderança. Outro destaque negativo na rodada foi o Bandeirante, que dividia a segunda posição com o XV de Piracicaba mas foi goleado por 5 a 3 pelo fraco Garça, que estreava o técnico Wilson Carrasco. O atacante Reginaldo, do Garça, se isolou na artilharia da competição 14 gols, ao marcar três neste jogo. Nos outros jogos, o Noroeste empatou em 2 a 2 e venceu por 3 a 1 nos pênaltis o Taubaté, O Flamengo venceu o Oeste fora de casa por 3 a 2, o São Bento fez 2 a 0 no Taquaritinga e Marília x Jaboticabal empataram em 1 a 1, sendo que o Jaboticabal venceu por 3 a 2 nos pênaltis. A rodada foi iniciada no sábado com o jogo Independente 1 x 0 União Mogi, em Limeira. Resultados da Rodada - Inter de Bebedouro (2) 0 x 0 (3) Atlético Sorocaba, Noroeste (3) 2 x 2 (1) Taubaté, XV de Piracicaba 2 x 0 XV de Jaú, Garça 5 x 3 Bandeirante, Oeste 2 x 3 Flamengo, São Bento 2 x 0 Taquaritinga, Marília (2) 1 x 1 (3) Jaboticabal e Independente 1 x 0 União Mogi. Classificação - 1) Atlético Sorocaba 25 pontos; 2) XV de Piracicaba 24; 3) São Bento e Noroeste 22; 5) Bandeirante 21; 6) União Mogi 20; 7) Flamengo e Oeste 19; 9) Jaboticabal 18; 10) Independente 17; 11) XV de Jaú 16; 12) Garça e Marília 15; 14) Taubaté 13; 15) Taquaritinga 11; 16) Inter de Bebedouro 5.