Atlético enfrenta Democrata-GV pela semifinal do Mineiro Mesmo não sendo o mandante da partida, o Atlético-MG joga em casa neste domingo, às 16 horas, contra o Democrata-GV, no primeiro confronto válido pela semifinal do Campeonato Mineiro. A marcação do jogo para o Mineirão gerou uma intensa polêmica entre dirigentes do Atlético e do Cruzeiro, que tentou na Justiça desportiva mudar o local da semifinal e ameaçou paralisar o Estadual. O Democrata, que detém o mando da partida, está impossibilitado de jogar em Governador Valadares porque o estádio local não comporta o mínimo de 15 mil torcedores exigido pelo regulamento. O clube do interior - cujo departamento de Futebol mantém uma parceria com o do Atlético - optou por jogar justamente na casa do adversário. O Cruzeiro recorreu ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), mas a decisão da Federação Mineira de Futebol (FMF) foi mantida. O técnico do Atlético, Levir Culpi, entrou no bate-boca. ?Fora de campo, no grito, ninguém vai ganhar do Atlético. Vamos decidir essa parada dentro de campo.? O time da capital, que terminou em segundo lugar na fase de classificação, joga por dois resultados iguais e a intenção é ampliar a vantagem. ?O Atlético é mais forte no Mineirão e jogar diante da torcida é uma motivação a mais?, observou o meia Marcinho. Levir determinou que parte do treinamento de sexta-feira fosse realizado de portas fechadas, mas já adiantou que não haverá surpresa na escalação do time. ?Não existe daqui para domingo golpe algum. Claro que uma troca de escalação poderia pegar de surpresa, mas não é o caso agora.? O técnico do Democrata, José Maria Pena, deve optar por uma formação com cinco jogadores no meio-campo. Ele testou o esquema 3-5-2, que poderá ser usado na partida.