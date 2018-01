Atlético escala reservas contra Iraty O Atlético Paranaense enfrenta o Iraty, às 15h30 desta quarta-feira, em jogo adiado da quarta rodada do returno do Campeonato Paranaense. Com o primeiro lugar já garantido, o técnico Flávio Lopes escalou o time com os jogadores reservas. Dos que vinham atuando, apenas o zagueiro Nem, que tinha ficado fora da última partida, foi escalado para o jogo de amanhã. O técnico pretende observar os jogadores que tem à sua disposição. "Nós estamos tendo condições de poder usá-los em determinados momentos e eles estão correspondendo", disse. A maior novidade é a estréia do atacante Zé Afonso, que estava parado há cerca de quatro meses. Mesmo sem estar na melhor condição física, o jogador tem demonstrado confiança. "É hora de mostrar porque fui contratado", afirmou.