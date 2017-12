Atlético espera Corinthians no Mineirão Com um saldo de duas vitórias na casa do adversário somente neste ano, o Atlético-MG volta a encarar o Corinthians, neste domingo, às 16 horas, no Mineirão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de derrotá-lo na estréia da competição, por 3 a 0 o time mineiro recentemente voltou a surpreender o Corinthians no Pacaembu, e venceu a equipe do técnico Geninho por 2 a 0, na abertura da Copa Sul-Americana. Agora, jogando em seus domínios, o Atlético, que tem 39 pontos, busca mais três para continuar entre os primeiros colocados. "Não podemos perder pontos em casa", alerta o atacante Guilherme, que também chama a atenção para o momento difícil que vive o adversário, após uma seqüência de maus resultados. "Mesmo em situação complicada é um grande time e temos de partir para cima." O invicto técnico Marcelo Oliveira não terá o zagueiro Scheidt, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e deverá abandonar o esquema com três zagueiros, utilizado nas duas últimas partidas pelo Brasileiro. O desfalque mais sentido, porém, será o lateral-direito Cicinho, um dos destaques do time mineiro. O jogador foi expulso no empate por 3 a 3 contra o Santos, na quarta-feira, na Vila Belmiro. Alex será o substituto. No meio-campo, Marcelo poderá contar com a volta do volante Marcelo Silva, que cumpriu suspensão contra o Santos, e do armador Alexandre, recuperado de uma lesão.