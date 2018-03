Atlético estréia técnico no Mineirão De técnico novo, o Atlético-MG encara amanhã, às 20h30, no Mineirão, o Juventude, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marcelo Oliveira, que assumiu o comando da equipe depois da demissão de Celso Roth, terá o seu primeiro teste diante da torcida alvinegra, que não escondia a insatisfação com o desempenho do time nos últimos jogos, principalmente os realizados em casa. Com 31 pontos, o Galo está em sétimo lugar na tabela de classificação. A diretoria alvinegra deixou em aberto a possibilidade de efetivar Oliveira - que dirigia o time juniores -, caso ele conquiste bons resultados, a exemplo do que aconteceu com Rojas, no São Paulo. O técnico, porém, com problemas de cartões e contusão, será obrigado a fazer alterações na equipe. Na derrota para o Fortaleza, por 4 a 3, no último sábado, o goleiro Velloso recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre a suspensão automática. Com isso, Eduardo ganha mais uma chance. Já o zagueiro Luiz Alberto recebeu o cartão vermelho e será substituído por André Luiz. O armador Alexandre sentiu uma lesão no joelho direito e foi vetado para a partida. No seu lugar deverá entrar Paulinho, recuperado de um trauma no pé esquerdo. Por outro lado, Oliveira contará com o retorno de Marquinhos à lateral-esquerda e Ferrugem ao meio-campo. "A gente precisa mais do que nunca de uma vitória. Além de ganhar, ganhar bem, para mostrar para a torcida que vamos voltar a subir na tabela", destacou André Luiz.