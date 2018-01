Atlético faz 3 a 0 no Barcelona O Atlético de Madrid tratou neste sábado de agravar um pouco mais a crise do Barcelona, que no início da semana demitiu o técnico holandês Louis van Gaal. Indiferente aos problemas do adversário, o Atletico venceu o time catalão por 3 a 0, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols do time de Madri foram marcados por Fernando Torres, pelo brasileiro Emerson (ex-La Coruña) e Luis Garcia. Com a vitória, o Atlético soma 28 pontos e sobe para a sétima colocação na classificação geral. O Barcelona ocupa a 12ª. O Campeonato Espanhol tem a liderança do Real Sociedad, com 43 pontos. Neste domingo, a rodada prossegue com os seguintes jogos: Valencia x Mallorca; Celta Vigo x Sevilla, Betis x Deportivo La Coruña, Osasuna x Villarreal, Valladolid x Racing Santander, Alavés x Rayo Vallecano, Málaga x Recreativo Huelva, Espanyol x Real Madrid e Athlétic Bilbao x Real Sociedad.