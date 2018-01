Atlético faz amistoso com Uberlândia O Atlético-MG faz neste sábado o seu último amistoso antes da partida de estréia no Campeonato Brasileiro, na próxima quarta-feira, no Mineirão, contra o Coritiba. O Galo enfrenta o Uberlândia, às 15h, no estádio Parque do Sábia. O técnico Levir Culpi não irá contar com o atacante Guilherme e o zagueiro Álvaro, contratado por empréstimo junto ao Las Palmas, da Espanha, poderá fazer sua estréia. A diretoria do Atlético decidiu nesta sexta-feira reduzir o preço dos ingressos para o jogo contra o Coritiba. A arquibancada vai custar R$ 5 e geral R$ 2. A cadeira de setor custará R$ 5 e a cadeira especial, R$ 15. A expectativa dos dirigentes alvinegros é por uma boa arrecadação. O clube alugou hoje três geradores para garantir a realização da partida à noite e atrair uma boa presença de público. Por conta da crise de energia elétrica, os refletores do Mineirão não podem ser ligados, o que impede a realização de jogos noturnos. Se o Atlético não alugasse os geradores, a partida seria disputada à tarde. Cada gerador possui 450 KVA de potência e o custo do aluguel ficará em R$ 18 mil.