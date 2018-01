Atlético faz proposta para Mancini A diretoria do Atlético-MG anunciou nesta quinta-feira que ofereceu R$ 45 mil de salários para manter o lateral-direito Mancini no clube, na próxima temporada. A proposta, segundo a assessoria do clube, foi encaminhada à Federação Mineira de Futebol (FMF), mas o jogador, em recente entrevista, disse que desconhecia a oferta. Principal destaque do Atlético no Campeonato Brasileiro deste ano, o lateral estaria estudando pelo menos três propostas do exterior e revelou que tem o "sonho" de jogar na Europa. Os dirigentes atleticanos, contudo, afirmam que não receberam nenhuma proposta oficial pelo atleta. O contrato de Mancini termina no dia 31 de dezembro e ele está requerendo os seus direitos federativos. O jogador manifestou também certa mágoa com a diretoria do clube alvinegro o que pode influenciar na sua saída. O Atlético já perdeu o atacante Marques, cujo o procurador, Aurélio Dias, anunciou que destino do atleta em 2003 será mesmo o Vasco. Maior ídolo do Galo nos últimos cinco anos, Marques não escondeu a insatisfação com as declarações do presidente do Conselho Deliberativo do clube, Alexandre Kalil, que acusou o time de ter se "borrado de medo" na goleada sofrida para o Corinthians, por 6 x 2, em pleno Mineirão. O episódio serviu para acelerar sua saída do clube mineiro.