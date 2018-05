Atlético-GO bate Goiás, dá volta olímpica por virtual acesso e dispara na ponta

O Atlético-GO praticamente carimbou o acesso e ainda deu um enorme passo para o assegurar o título do Campeonato Brasileiro da Série B. Em um jogo de seis gols, o time atleticano bateu o rival Goiás por 4 a 2, na tarde deste sábado, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 34.ª rodada.

Os jogadores do Atlético chegaram a dar volta olímpica, após o jogo, em comemoração ao acesso. E de fato a promoção à elite está próxima. O time chegou aos 64 pontos, abrindo nove pontos para quem está fora do G4. De quebra, contou com a derrota do vice-líder Vasco, que estacionou nos 58 pontos ao perder para o Brasil de Pelotas, por 2 a 1, em outro jogo deste sábado. O Goiás, por sua vez, tem 44 pontos, no 13.º lugar, e neste momento se vê cumprindo tabela na competição.

Após um início sem grandes emoções, o clássico esquentou quando o Goiás abriu o placar, aos 26 minutos. O atacante Rossi fez um cruzamento primoroso da direita e encontrou o artilheiro Walter livre, na segunda trave, para completar de primeira.

O Atlético conseguiu chegar ao empate ainda no primeiro tempo. Aos 37 minutos, o volante Pedro Bambu acertou um lindo chute e a bola ainda bateu na trave direita do goleiro Márcio, antes de entrar.

Na segunda etapa, o jogo recomeçou com poucos lances de perigo. Até que aos 26 minutos, o atacante Luiz Fernando entrou na vaga de Gilsinho para mudar os rumos do jogo. Aos 28, ele virou o duelo, após completar cruzamento da direita do lateral Matheus Ribeiro. O mesmo Luiz Fernando fez mais um na vitória ao desviar cruzamento do meia Pedro Bambu.

O Goiás chegou a recolocar fogo no jogo, aos 40 minutos, quando o atacante Léo Gamalho aproveitou sobra na área para diminuir. Dois minutos depois, contudo, o zagueiro David Duarte desviou contra a própria meta e anotou o quarto gol atleticano e sacramentar a vitória.

Na próxima terça-feira, às 21h30, o Atlético-GO volta a campo para enfrentar o Londrina, no estádio do Café, em Londrina. Enquanto isso, o Goiás tem um páreo duro contra o Náutico, no mesmo dia e horário, na Arena Pernambuco, em Recife.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 4 X 2 GOIÁS

ATLÉTICO-GO - Kléver; Matheus Ribeiro, Marllon, Ricardo Silva e Romário; Pedro Bambu, Michel, Magno Cruz, Jorginho (Bruno Barra) e Gilsinho (Luiz Fernando); Júnior Viçosa (Alison). Técnico: Marcelo Cabo.

GOIÁS - Márcio; Ednei, Wesley Matos, David Duarte e Juninho; Adriano (Marcão), David (Patrick) e Léo Sena; Rossi, Walter (Léo Lima) e Léo Gamalho. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Walter, aos 26, e Pedro Bambu, aos 38 minutos do primeiro tempo; Luiz Fernando, aos 28 e aos 36, Léo Gamalho, aos 40, e David Duarte (contra), aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Edmar Campos Encarnação (AM).

CARTÕES AMARELOS - Márcio, Adriano, Wesley Matos (Goiás); Ricardo Silva, Jorginho e Alison (Atlético).

RENDA - R$ 269.280,00.

PÚBLICO - 8.184 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).