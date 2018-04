Atlético-GO bate o Campinense e permanece no G-4

O Atlético Goianiense voltou a vencer após três jogos no Campeonato Brasileiro da Série B. A vitória apertada, por 1 a 0, sobre o Campinense, nesta terça-feira, pela 24.ª rodada, manteve o time goiano invicto no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Em casa, são 12 jogos, com nove vitórias e três empates. O resultado ainda deixou o Atlético na terceira colocação, com 44 pontos, cinco a menos que o líder Vasco. Já o Campinense caiu para a 18.ª e penúltima colocação, com apenas 23 pontos.

Invicto em casa, o Atlético foi só pressão no primeiro tempo. Elias foi o grande destaque e em dois chutes da entrada da área quase abriu o marcador, assim como o goleiro Márcio em cobrança de falta. O Campinense só assistiu e não fez nada.

Mas na segunda etapa não teve jeito. Logo aos 6 minutos, Juninho recebeu no lado direito da grande área, cortou o zagueiro para dentro e bateu entre as pernas do goleiro Fabiano. Este foi o gol de número 100 atleticano na temporada.

Pela 25.ª rodada, o Atlético vai a Florianópolis encarar o Figueirense, na próxima sexta, às 21 horas. Enquanto isso, o Campinense enfrenta o Fortaleza, fora de casa, no mesmo dia e horário.

ATLÉTICO-GO 1 X 0 CAMPINENSE

Atlético-GO - Márcio; Rafael Cruz, Jairo (Leandro Amaro), Antônio Carlos e Chiquinho; Leandro Carvalho, Pituca, Robston e Elias (Lindomar); Juninho e Marcão (Boka). Técnico: Mauro Fernandes

Campinense - Fabiano; Fábio Santana, Leandro Camilo, Nino e Marquinhos; Henrique, Neto, Giuliano, Fernandes (Almir) e Washington (Marcelinho Henrique); Edmundo (Negreiros). Técnico: Freitas Nascimento

Gol - Juninho, aos 6 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Rafael Cruz, Márcio, Elias e Antônio Carlos (Atlético-GO); Edmundo, Fernandes e Nino (Campinense)

Árbitro - Arnoldo Vasconcelos Figarela (RO)

Renda - R$ 28.415,00

Público - 2.528 pagantes

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)