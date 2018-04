Atlético-GO começa a Série B com vitória de virada sobre o Criciúma por 3 a 2

Rebaixado no ano passado da elite, o Atlético Goianiense estreou bem no Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira, ao vencer o Criciúma por 3 a 2, de virada, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. O time goiano mostrou mais força na marcação e eficiência nas finalizações para garantir seus três primeiros pontos. Os catarinenses começam sem nada.

+ Confira a tabela da Série B do Brasileiro

Os dois times começaram na base do estudo, cautelosos e sem se arriscar. O equilíbrio foi rompido pelo gol inicial do Criciúma. Em uma cobrança de falta na frente da grande área, João Paulo bateu em curva e a bola caiu quase na linha de gol. Uma bela cobrança aos 19 minutos.

Aos poucos, o time atleticano foi mostrando a sua força ofensiva. Quase empatou aos 27 minutos, em um desvio de cabeça de Bruno Santos que acabou indo para fora. Pouco tempo depois, aos 31, foi a vez de Tomas Bastos chutar, a bola desviou em um zagueiro e quase enganou o goleiro Luiz, que viu a bola tocando em cima do travessão.

O empate parecia maduro, tanto que saiu aos 41 minutos. A jogada começou pelo lado direito com o cruzamento rasteiro de Júlio César. Tomas ajeitou e bateu para o desvio de Luiz, mas a bola sobrou na pequena área para o toque de Tito, oportunista.

Logo no começo do segundo tempo, Cristhyan perdeu boa chance ao ser fominha e tentar a finalização ao invés de passar para Júlio César. Mas aos cinco minutos o time goiano virou o placar. Após levantamento na linha da grande área, ninguém acertou a cabeçada e a bola sobrou para a tentativa de puxada de Andrew. Mas ele furou e a bola ficou livre para Tito, que escolheu o canto e bateu firme: 2 a 1.

Tito parecia mesmo com sorte nesta sexta-feira. Quase ele ampliou aos 12 minutos, após desviar de cabeça o levantamento de Júlio César. A bola, porém, saiu tirando tinta da trave direita de Luiz. O visitante só ameaçou aos 18, em um lance esquisito. Andrew tentou cruzar, porém a bola ganhou altura e quase caiu nas costas de Klever, que deu um tapinha para fora.

O Atlético Goianiense voltou a ameaçar em um chute de longa distância de Tomas Bastos, que Luiz espalmou. Quase que o Criciúma empatou em seguida, quando Nicolas subiu de cabeça e testou com força. Deu azar porque a bola passou do lado da trave direita.

O técnico Argel Fucks ainda tentou, com as três substituições, buscar o empate. Não conseguiu e ainda levou o terceiro gol aos 38 minutos. Na frente da grande área, Tomas Bastos ajeitou de esquerda e bateu forte com a direita. A bola passou por baixo do corpo de Luiz, que falhou no lance. Nos acréscimos, aos 49, o Criciúma ainda diminuiu após cabeçada de Nicolas e último toque de Sueliton.

Na segunda rodada, o Atlético Goianiense vai enfrentar o Coritiba, já nesta terça-feira, na capital paranaense. O Criciúma vai tentar a reabilitação em casa diante da Ponte Preta, no sábado da semana que vem, às 19 horas.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 3 x 2 CRICIÚMA

ATLÉTICO-GO - Klever; Alisson, William Alves, René e Bruno Santos; Rômulo, Fernandes e Tomas Bastos; Cristhyan (Junior Brandão), Tito (Joanderson) e Júlio César (Lucas Rocha). Técnico: Claudio Tencati.

CRICIÚMA - Luiz; Sueliton, Sandro, Nino e Andrew; Jean Mangabeira (Alex Maranhão), Douglas Moreira e Elvis; João Paulo, Zé Carlos (Kalil) e Mailson (Nicolas). Técnico: Argel Fucks.

GOLS - João Paulo, aos 19, e Tito, aos 41 minutos do primeiro tempo; Tito, aos 5, Tomas Bastos, aos 38, e Sueliton, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Christyan e Fernandes (Atlético-GO); Mailson e Sueliton (Criciúma).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).