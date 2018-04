Atlético-GO defende a ponta e Ceará busca reabilitação

Sem vencer há dois jogos, com uma derrota e um empate, o Atlético Goianiense recebe o Juventude, nesta sexta-feira, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, com a disposição de voltar a vencer e se manter na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Outros três jogos abrem a 18.ª rodada, todos a partir das 21 horas.

OS JOGOS DA RODADA Sexta-feira 21 horas - Atlético-GO x Juventude 21 horas - Ceará x Ponte Preta 21 horas - Brasiliense x Bragantino 21 horas - Paraná x Vila Nova-GO Sábado 16h10 - Guarani x Bahia 16h10 - Portuguesa x Vasco 16h10 - Duque de Caxias x Figueirense 16h10 - São Caetano x Fortaleza 16h10 - ABC x Campinense 21 horas - Ipatinga x América-RN

Apesar de ter empatado em casa com o Ipatinga, o time goiano manteve a liderança, com 33 pontos, acompanhado pelo Vasco, mas em vantagem em relação ao time carioca pelo número de vitórias: 10 a 9. Já o Juventude segue sua batalha contra o rebaixamento. Na 18.ª posição, com apenas 19 pontos, o time de Caxias do Sul tenta a recuperação após perder para o São Caetano.

Ainda pelo G-4, o grupo de acesso, o Ceará, derrotado pelo Guarani, terá pela frente a Ponte Preta, o outro clube de Campinas. O time da casa tenta se manter na zona do acesso, onde ocupa a quarta colocação, com 29 pontos. Mas o adversário, sem vencer há três jogos, está em baixa e também precisa da vitória.

No Distrito Federal, o Brasiliense encara o Bragantino para voltar ao grupo que sonha com o acesso. O time candango, que já esteve no G-4, empatou com o ABC e, com 23 pontos, ocupa a 10.ª posição. O time paulista bateu o Figueirense e agora tem 26 pontos, no 8.º lugar.

Em Curitiba, Paraná e Vila Nova lutam para se distanciarem da zona de rebaixamento. Enquanto a equipe paranaense tem 21 pontos, na 15.ª colocação, o time goiano tem 22, em 14.º.

A rodada será encerrada no sábado com outros seis jogos. Em São Paulo, a Portuguesa estreia o técnico René Simões contra o Vasco no principal duelo do dia.