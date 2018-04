Atlético-GO demite Mauro Fernandes e traz Artur Neto Mesmo na terceira colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, com 47 pontos, o Atlético Goianiense decidiu trocar de técnico nesta quarta-feira. A diretoria demitiu Mauro Fernandes e já anunciou a contratação de Artur Neto, que estava no América-RN.