Atlético-GO desafia o jejum de vitórias diante do Bahia O Atlético Goianiense, que precisa de três pontos para se garantir na Série A de 2012, terá o retorno do meia Vitor Júnior no jogo contra o Bahia, neste domingo, às 19 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro.