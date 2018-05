Atlético-GO e Londrina empatam sem gols e ficam fora do G-4 da Série B

Atlético Goianiense e Londrina não passaram do 0 a 0 no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, nesta sexta-feira, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times perderam a oportunidade de se aproximar da zona de acesso à elite.

Com sete pontos, o Atlético Goianiense é o oitavo colocado. O Londrina vem logo acima, com um ponto a mais, na sétima posição. O Coritiba, primeiro time dentro do G4, já soma 10.

A partida marcou ainda o reencontro do técnico Cláudio Tencati com o Londrina. Hoje no Atlético Goianiense, o treinador passou quase sete anos no comando da equipe paranaense e participou de todos os momentos marcantes das últimas temporadas como o acesso à Série B e os títulos de campeão paranaense e da Copa da Primeira Liga.

O primeiro tempo foi estudado, com os dois times mostrando cautela e evitando se expor a contragolpes. O Atlético Goianiense tinha mais posse de bola e tentava surpreender o goleiro Vagner com chutes de fora da área e cruzamentos buscando o centroavante Tito.

O Londrina também mostrava poder ofensivo, principalmente nas bolas paradas. Na melhor oportunidade da primeira etapa, o zagueiro Leandro Almeida aproveitou cobrança de escanteio pela esquerda e cabeceou para fora, passando perto de abrir o placar.

Na segunda etapa, o time da casa cresceu de produção e conseguiu pressionar o visitante em busca do gol, mas não conseguiu vencer a defesa formada por Dirceu, Lucas Costa e Leandro Almeida. Nas poucas vezes em que foi exigido, Vagner mostrou segurança.

O Londrina tentava responder nos contra-ataques, mas também não demonstrou força para vencer a defesa adversária. Sem mais lances de perigo, o resultado não poderia ser outro se não o empate sem gols.

Os dois times voltam a campo no próximo dia 19 (sábado), pela sexta rodada da Série B. O Londrina recebe o CSA no estádio do Café, em Londrina (PR), enquanto que o Atlético Goianiense visita a Ponte Preta no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 x 0 LONDRINA

ATLÉTICO-GO - Jefferson; Alisson, William Alves, Renê e Mascarenhas; Bileu, Fernandes e Tomas Bastos (André Luis); João Paulo (Renato Kayser), Tito (Junior Brandão) e Júlio César. Técnico: Cláudio Tencati.

LONDRINA - Vagner; Reginaldo, Luizão (Dirceu), Lucas Costa, Leandro Almeida e Roberto; Diego Lorenzi, Germano e Dudu (Luccas Brasil); Dalberto (Keirrison) e Alisson Safira. Técnico: Marquinhos Santos.

CARTÕES AMARELOS - Fernandes (Atlético-GO); Lucas Costa, Germano, Dudu e Alisson Safira (Londrina).

ÁRBITRO - Léo Simão Holanda (CE).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).