Atlético-GO empata com Bragantino e segue em 2.º

O Atlético soma 40 pontos, dois a menos que os cariocas, que perderam para o Ceará na sexta-feira. Já o Bragantino tem 30 pontos e ocupa a nona posição da tabela.

Neste sábado, o Bragantino tratou de diminuir os espaços e buscar o gol logos nos primeiros minutos. Depois de criar duas boas chances, abriu o placar aos 23 minutos. Diego Macedo levantou do lado direito, a defesa não cortou e a bola sobrou para Paulinho. Ele dominou com tranquilidade e escolheu o canto para fazer 1 a 0.

Mas, rapidamente, o Atlético fez valer a sua melhor condição técnica. E virou o placar com dois gols do rápido Juninho. Ele já tinha acertado a trave de Gilvan, aos 29 minutos, numa bonita virada. E empatou aos 32 minutos, quando recebeu passe perfeito de Robston, invadiu a área e desviou de Gilvan. A virada aconteceu aos 41, quando o atacante ganhou a dividida com a defesa e arriscou o chute de fora da área. A bola bateu na trave antes de entrar.

O segundo tempo começou com domínio do time goiano. Mas o Bragantino se superou na raça e empatou aos 10 minutos, numa rápida virada de Léo Jaime, dentro da área. A bola passou entre as pernas de Leandro Carvalho e entrou no canto esquerdo do goleiro Márcio. Depois disso, os dois times passaram a priorizar a marcação, sem levar perigo aos goleiros.

O Bragantino abre a 22.ª rodada já na próxima terça-feira diante do Duque de Caxias, em Mesquita, no Rio de Janeiro. O Atlético só vai voltar a campo no sábado, quando vai receber, no Estádio Serra Dourada, o Vasco, líder isolado da competição.

Ficha Técnica:

Bragantino 2 x 2 Atlético-GO

Bragantino - Gilvan; Kadu, Carlinhos e Robson; Diego Macedo, Paulinho, Mário, Lúcio (Adãozinho) e Santos (Pedro Henrique); Léo Jaime e Magrão (Jorge Preá). Técnico: Marcelo Veiga.

Atlético-GO - Márcio; Rafael Cruz, Ferreira, Jairo e Chiquinho; Leandro Carvalho, Pituca (Fábio Gomes), Robston (Lindomar) e Elias (Agenor); Juninho e Marcão. Técnico: Mauro Fernandes.

Gols - Paulinho, aos 23, e Juninho, aos 32 e aos 41 minutos do primeiro tempo. Léo Jaime, aos 10 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Santos, Diego Macedo, Magrão, Carlinhos (Bragantino); Jairo, Juninho, Ferreira, Leandro Carvalho, Marcão e Pituca (Atlético-GO).

Árbitro - Gutemberg de Paula Fonseca (RJ).

Renda - R$ 6.090,00.

Público - 606 pagantes.

Local - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).