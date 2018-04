Atlético-GO encara o Grêmio por vaga na Sul-Americana

Há cinco rodadas sem vencer, o técnico Hélio dos Anjos aposta no ataque para superar o clube tricolor gaúcho. Anselmo retorna, após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. E formará com Felipe a dupla de ataque - juntos marcaram 19 dos 43 gols da equipe neste Brasileirão.

Em 13.º lugar, com 44 pontos, o time rubro-negro goiano está pressionado pelo Atlético Mineiro e pelo Bahia na tabela de classificação. Para se livrar de qualquer risco de rebaixamento, um ponto nas duas últimas rodada será o suficiente. Já para assegurar lugar na Sul-Americana, o pensamento está voltado em ganhar do Grêmio e do já rebaixado América-MG, no dia 4 de dezembro, em Goiânia, na última rodada.