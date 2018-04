Atlético-GO ganha de virada e segue líder da Série B

Com a suada vitória, o Atlético chegou aos 36 pontos e se garante por mais uma rodada na liderança. O Juventude, por sua vez, segue com 19 pontos, na 18.ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. O resultado frustrou o vice-líder Vasco, que estava pronto para assumir a ponta em caso de tropeço do time goiano.

O jogo começou eletrizante e o Juventude abriu o placar logo aos quatro minutos. O atacante Mendes recebeu bom passe de Ivo na grande área e bateu com a perna direita para marcar. Mas a alegria gaúcha durou pouco e o Atlético deixou tudo igual dois minutos depois. Brasão recebeu na esquerda, avançou e tocou por cobertura na saída do goleiro.

Após o empate, o time goiano partiu para cima e conseguiu o segundo gol aos 27 minutos. Robston pegou a sobra na pequena área e bateu de primeira. A bola desviou na zaga e matou o goleiro Juninho.

No segundo tempo, o Juventude equilibrou o jogo e teve chances de empatar, ao mesmo tempo em que deu espaços e quase sofreu o terceiro.

Pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno, o Atlético volta a campo já na próxima terça contra o Bahia, às 21 horas, em Salvador. O Juventude enfrenta o Guarani, no sábado (dia 22), às 16h10, em Caxias do Sul.

Ficha técnica

Atlético-GO 2 x 1 Juventude

Atlético-GO - Márcio; Rafael Cruz, Leandro Amaro, Jairo e Chiquinho; Leandro Carvalho, Robston, Lindomar (Fábio Gomes) e Elias (Alisson); Marcão (Juninho) e Brasão. Técnico: Mauro Fernandes.

Juventude - Juninho; Da Silva (Zé Carlos), Douglas e Nenê; Leyrielton, Adenilson (Lauro), Leanderson (Diego Rosa), Bruno e Ivo; Zezinho e Mendes. Técnico: Ivo Wortmann.

Gols - Mendes, aos 4, Brasão, aos 6, e Robston, aos 27 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Leandro Carvalho e Robston (Atlético-GO); Mendes, Leanderson e Lauro (Juventude).

Árbitro - Wagner Reway (MT).

Renda - R$ 39.705,00.

Público - 3.431 pagantes.

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).