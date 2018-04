Atlético-GO goleia América-RN e segue perto do Vasco

Com um futebol arrasador no primeiro tempo, o Atlético-GO goleou o América-RN por 4 a 1, na noite desta terça-feira, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela abertura do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Os quatro gols atleticanos foram marcados na etapa inicial. No segundo tempo, o time potiguar descontou no final.

Veja também:

Brasileirão Série B - Classificação | Tabela

SÉRIE B - Leia mais sobre a competição

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Com a goleada, o Atlético segue na vice-liderança, com 39 pontos, três a menos que o líder Vasco. O América, por sua vez, continua em queda livre, ocupando a 15.ª colocação, com 23 pontos. O clube só não está na zona de rebaixamento em função dos critérios de desempate.

O Atlético começou o jogo em um ritmo alucinante e logo aos dois minutos fez o primeiro. Róbston lançou para o atacante Juninho, que limpou dois marcadores e bateu cruzado. O time visitante não teve nem tempo de respirar e sofreu o segundo. Aos dez minutos, Róbston lançou para Rafael Cruz, que cruzou da direita. Marcão se antecipou à zaga e marcou de cabeça.

Aos 24 minutos, os mandantes fizeram mais um. O atacante Marcão dominou na frente da meia lua e bateu no canto do goleiro para fazer o terceiro. O Atlético chegava com extrema facilidade e ampliou o marcador ainda no primeiro tempo. Aos 37 minutos, Elias cobrou escanteio e o zagueiro Leandro Amaro subiu para marcar de cabeça.

No segundo tempo, o time goiano tirou o pé e jogou em ritmo de treino. No último lance, aos 45 minutos, o América diminuiu com André Luís, que driblou o goleiro e mandou para o gol.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 21.ª rodada da Série B. O América recebe o Guarani, às 16h10, em Natal, enquanto o Atlético-GO enfrenta o Bragantino, às 21 horas, no interior paulista.

ATLÉTICO-GO 4 X 1 AMÉRICA-RN

Atlético-GO - Márcio; Rafael Cruz, Leandro Amaro, Jairo e Chiquinho; Leandro Carvalho (Brasão), Pituca, Róbston (Lindomar) e Elias (Anaílson); Juninho e Marcão. Técnico: Mauro Fernandes.

América-RN - Wéverton; Vanderlei, Marcelo Ramos (Ramires) e Adalberto; Thoni, Jackson, Rafael, Fábio Neves (André Luís) e Tita; Glaydson e Max (Guaru). Técnico: Roberto Fonseca.

Gols - Juninho, aos dois, Marcão, aos dez e aos 24, e Leandro Amaro, aos 37 minutos do primeiro tempo; André Luís, aos 45 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Marcos Mateus Pereira (MS).

Cartões amarelos - Chiquinho e Brasão (Atlético-GO); Max, Marcelo Ramos, Glaydson e André Luís (América-RN).

Renda - R$ 24.660,00.

Público - 2.215 pagantes.

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).