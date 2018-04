Atlético-GO joga para virar vice-líder da Série B

Na abertura da 25.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quatro jogos acontecem nesta sexta-feira, todos a partir das 21 horas. E o destaque é o Atlético-GO, que visita o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e pode assumir a vice-liderança do campeonato, ultrapassando o Guarani, que joga apenas no sábado.

Atualmente, o Atlético-GO ocupa a terceira colocação, com 44 pontos, apenas dois atrás do Guarani, que joga no sábado contra o líder Vasco, que soma 49. Já o Figueirense precisa da vitória nesta sexta para seguir perto do G-4, o grupo dos quatro melhores da Série B que garantem acesso à elite do futebol brasileiro em 2010 - tem 36 pontos, em 7.º lugar.

Outro confronto desta sexta-feira que reúne dois candidatos ao acesso acontece em Campinas, onde a Ponte Preta recebe o São Caetano no Estádio Moisés Lucarelli. Enquanto a Ponte está em 8.º lugar na Série B, com 36 pontos, o São Caetano aparece na sexta posição, com 37.

O dia também terá luta contra o rebaixamento. Em penúltimo lugar do campeonato, com 23 pontos, o Campinense tenta reagir nesta sexta-feira, quando recebe o Bragantino no Estádio Amigão, em Campina Grande - o time paulista está em nono lugar, com 33 pontos.

Enquanto isso, Salvador recebe um duelo entre dois times que ocupam posições intermediárias na classificação do campeonato. Em 11.º lugar, com 31 pontos, o Brasiliense visita o Bahia, que é o 12.º colocado (30 pontos), no Estádio de Pituaçu.

JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA

21 horas

Ponte Preta x São Caetano

Campinense x Bragantino

Bahia x Brasiliense

Figueirense x Atlético-GO