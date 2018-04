Atlético-GO quer encerrar turno da Série B na liderança

Em Salvador, o Atlético encara o Bahia para se manter na primeira colocação e superar a marca do clube paulista ao final do primeiro turno. No ano passado, o Corinthians conseguiu 39 pontos, mas com 11 vitórias. Caso vença, o time goiano chega aos 39 pontos, mas terá um triunfo a mais.

Na última rodada, o Atlético venceu de virada o Juventude, em Goiânia. Já o Bahia, sem vencer há cinco jogos (três derrotas e dois empates), perdeu para o Guarani e segue na luta contra o rebaixamento - na 16.ª posição, com 21 pontos.

Em Campina Grande, o Campinense quer deixar a última colocação diante da Portuguesa. Com 13 pontos, o time da casa vem de vitória sobre o ABC, como visitante, e se conseguir mais um triunfo deixa a lanterna justamente para o clube de Natal.

Mas a Portuguesa, que chegou à sua quarta derrota consecutiva após cair diante do Vasco, precisa da reabilitação se quiser sonhar com o acesso. A Lusa está na sétima colocação, com 27 pontos.

A rodada prossegue na próxima sexta com mais dois jogos e será encerrada no sábado com outras seis partidas. Destaque para o Vasco, que receberá o Ipatinga, no Maracanã.

Confira a 19.ª rodada da Série B:

Terça-feira

21 horas

Campinense x Portuguesa

Bahia x Atlético-GO

Sexta-feira

21 horas

Figueirense x São Caetano

Juventude x Guarani

Sábado

16h10

Vasco x Ipatinga

Ponte Preta x Duque de Caxias

Fortaleza x Paraná

América-RN x Ceará

Vila Nova x Brasiliense

21 horas

Bragantino x ABC