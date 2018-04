Atlético-GO se reabilita e ganha do Joinville em Goiânia

O resultado desta terça-feira deixou os dois times com os mesmos três pontos no campeonato. O Atlético-GO se reabilitou da derrota na estreia, enquanto o Joinville não conseguiu repetir a vitória que tinha conseguido diante do Bragantino na primeira rodada.

Mesmo fora de casa, o Joinville começou melhor e quase abriu o placar aos seis minutos, quando Lima acertou uma boa cabeçada. Mas, apesar do domínio, as chances de gol foram raras. Do outro lado, o Atlético-GO não conseguia ameaçar.

Na volta do intervalo, o Atlético-GO mudou taticamente com a entrada de Pituca. E conseguiu abrir o placar logo aos oito minutos. Após jogada construída pela esquerda, Ernandes finalizou na trave. No rebote, Dodó aproveitou e mandou de primeira para o fundo das redes.

A resposta do Joinville veio com o atacante Ronaldo, que mandou a bola na trave. Mas o gol foi mesmo do Atlético-GO. Aos 28 minutos, Pituca desviou cobrança de falta de João Paulo e fez 2 a 0. O time catarinense diminuiu aos 31, com Ronaldo, mas não teve forças para buscar o empate.

O Atlético-GO volta a campo contra o Boa, no próximo sábado, no Estádio Dilzon Melo, em Varginha. Um dia antes, o Joinville recebe o ASA, também pela terceira rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 2 X 1 JOINVILLE

ATLÉTICO-GO - Márcio; Lennon, Ednei, Diego Giaretta e Leonardo (Lucão); Dodó, Ernandes, Caio (Pituca) e João Paulo (Francesco); Pipico e Ricardo Jesus. Técnico - Waldemar Lemos.

JOINVILLE - Ivan; Carlos Alberto, Sandro, Diego Jussani e Rafinha; Marcos Vinícius, Augusto Recife, Arthur Maia (Jailton) e Marcelo Costa (Aldair); Ronaldo e Lima (Francis). Técnico - Arturzinho.

GOLS - Dodó, aos 8, Pituca, aos 28, e Ronaldo, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho (SP).

CARTÕES AMARELOS - Ednei (Atlético-GO); Carlos Alberto, Augusto Recife e Rafinha (Joinville).

CARTÃO VERMELHO - Ronaldo (Joinville).

RENDA - R$ 41.180,00.

PÚBLICO - 2.052 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).