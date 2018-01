Atlético-GO vence a terceira seguida e deixa zona de rebaixamento da Série B

Com 18 pontos, o Atlético-GO ultrapassou o Luverdense e o ABC, chegando a 15.ª colocação. Antes tinha batido o Bragantino, por 1 a 0, no interior paulista, e o CRB, também por 1 a 0, em Goiânia. Por sua vez, o Sampaio sofreu a segunda derrota seguida fora de casa, afinal, tinha perdido por 1 a 0 para o Oeste, estacionando nos 25 pontos, na zona intermediária da classificação da Série B.

O Atlético-GO provou que é um novo time. Desde os primeiros minutos dominou o Sampaio Corrêa e como um rolo compressor praticamente garantiu a vitória na etapa inicial. Aos 20 minutos, Júnior Viçosa tentou da entrada da área, Rodrigo fez uma linda defesa, mas deu rebote no pé de Jorginho, que bateu com força para o gol.

Três minutos depois foi a vez de Arthur, em um lance muito parecido, balançar as redes. Após cruzamento na área, a defesa do Sampaio parou pedindo impedimento. A bola sobrou para o meia, que tocou para o gol aberto. Com o time sobrando em campo, aos 30 minutos, foi a vez de Júnior Viçosa fazer o terceiro. Mais uma vez, a defesa do Sampaio parou pedindo impedimento. O atacante aproveitou, invadiu a área, fintou o goleiro e tocou para o gol aberto.

O Sampaio Corrêa voltou melhor para o segundo tempo e logo aos seis minutos deu mostra que seus torcedores poderiam se empolgar com a possibilidade de reação. Após cruzamento na área, Bruno Moura tentou cortar e acabou fazendo contra, de peito. No restante da etapa final, o Sampaio tentou chegar ao segundo gol, dando o contra-ataque para o Atlético, que perdeu boas chances para aumentar o placar.

O Atlético volta a jogar no próximo sábado, contra o Macaé, no interior do Rio, às 16h30, enquanto, o Sampaio atuará na terça-feira, contra o Bragantino, em São Luis, às 21 horas.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 3 x 1 SAMPAIO CORRÊA

ATLÉTICO-GO - Márcio; Éder Sciola, Rafael, Marllon (Samuel) e Eron (Bruno Moura); Feijão, Pedro Bambu e Jorginho; Willie, Arthur e Júnior Viçosa (Juninho). Técnico - Gilberto Pereira.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo; Daniel Damião (Edvânio), Marcelo, Luiz Otávio e Rai; Léo Salino, Diones, Válber e Nadson; Pimentinha (Vanger) e Douglas (Geraldo). Técnico - Leo Condé.

GOLS - Jorginho, aos 20, Arthur, aos 23 e Júnior Viçosa, aos 30 minutos do primeiro tempo. Bruno Moura, aos seis minutos do segundo tempo (contra).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues Guerra (SP).

CARTÕES AMARELOS - Eron e Arthur (Atlético-GO); Luiz Otávio e Vanger (Sampaio Corrêa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).