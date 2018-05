Atlético-GO vence, deixa Londrina fora do G4 e confirma o acesso à Série A

O Atlético Goianiense confirmou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro com três rodadas de antecedência. O objetivo do time goiano foi alcançado na noite desta terça-feira ao vencer o Londrina pelo placar de 3 a 2, no Estádio do Café, pela 35.ª rodada. O título também está encaminhado.

Com o resultado, o Atlético-GO foi aos 67 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Náutico, 57, quinto colocado. O time goiano ainda abriu oito pontos do Bahia e do Vasco, o que lhe deixa a uma vitória do título. O Londrina, por sua vez, segue fora do G4. O time paranaense terminou a rodada na sétima posição, com 54.

Com a intenção de confirmar o acesso e encaminhar o título, o Atlético Goianiense ignorou que estava jogando contra um time que vinha de quatro jogos invictos, foi logo apostando na velocidade de seus jogadores e acabou abrindo o marcador aos dez minutos. Matheus se atrapalhou todo e caiu, dentro da área, com o cotovelo na bola, penalidade máxima. Júnior Viçosa foi para a cobrança e mandou no ângulo.

O gol não esfriou o ânimo da torcida do Londrina, que empurrou o time em busca do empate. Aos 18 minutos, em cobrança de falta de Rondinelly, Everton Sena desviou e contou com uma "ajudinha" de Klever para deixar tudo igual. O goleiro chegou a encostar na bola, mas não conseguiu fazer a defesa.

O jogo seguiu com boas chances para ambos os lados. Pelo Londrina, Jô cruzou para Zé Rafael, que, de cabeça, exigiu uma grande defesa do goleiro Klever. A resposta veio com Júnior Viçosa. O atacante recebeu de Gilsinho e só desviou para colocar o Atlético-GO novamente na frente do marcador.

O Londrina voltou para o segundo tempo para pressionar o atual líder e aos dez minutos, Matheus Ribeiro derrubou Jô fora da área, mas o árbitro acabou assinalando pênalti. Germano foi para a cobrança e marcou o segundo do time da casa, levantando a torcida.

Mesmo confirmando o acesso com o empate, o Atlético seguiu em cima do Londrina e chegou ao terceiro gol aos 39 minutos. Luiz Fernando aproveitou o cruzamento de Matheus Ribeiro para confirmar de vez o retorno do clube goiano à elite do futebol brasileiro.

Na próxima rodada, o Londrina visita o Sampaio Corrêa no sábado, às 17h30, no Estádio Castelão, em São Luis (MA). O Atlético-GO recebe o Tupi no mesmo dia, às 19h30, no Olímpico, em Goiânia (GO).