Atlético-GO vence e mantém a liderança da Série B

O Atlético Goianiense venceu na noite desta sexta-feira e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo atuando em casa, o time goiano precisou suar para bater o Juventude por 2 a 1, de virada, na abertura da 18.ª rodada.

Os gaúchos abriram o placar com Mendes, mas Brasão e Róbston viraram. O Atlético acabou com uma curta sequência de dois jogos sem vitórias e chegou aos 36 pontos, isolado na ponta. O Vasco pode alcançá-lo no número de pontos, se vencer a Portuguesa neste sábado, mas perderia no número de vitórias: 11 a 10.

A Ponte Preta suportou uma grande pressão e segurou um empate, por 1 a 1, contra o Ceará, em Fortaleza. Mesmo sem jogar bem, a equipe de Campinas abriu o placar com Lins, mas Geraldo deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Apesar do empate com sabor de vitória, a Ponte Preta chegou ao quarto jogo sem vencer e está na sexta posição, com 27 pontos. Os cearenses seguem em quarto, com 30.

Com um gol de Moacri, aos 45 minutos do segundo tempo, o Brasiliense venceu o Bragantino por 2 a 1, em Taguatinga. Abuda abriu o placar para os mandantes, enquanto o veterano Lúcio empatou. O clube do Distrito Federal assume o oitavo lugar, com 26 pontos. Os paulistas caem para a nona posição, com a mesma pontuação, mas com uma vitória a menos: 8 a 7.

O Paraná voltou a se afastar da zona de rebaixamento após derrotar o Vila Nova por 3 a 0, em Curitiba. Os gols foram de Gabriel e Rafinha (duas vezes). Os paranaenses pularam para a 11.ª colocação, com 24 pontos. O time goiano segue ameaçado - na 15.ª posição, com 22 pontos.

A 18.ª rodada será encerrada neste sábado com mais seis partidas. Em São Paulo, a Portuguesa estreia o técnico René Simões contra o Vasco. A Série B ainda contará com um duelo de campeões brasileiros entre Guarani e Bahia, em Campinas.