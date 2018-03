Atlético goleia e fica perto da final O Atlético-MG confirmou a liderança isolada do grupo B da fase semifinal do Campeonato Mineiro, neste sábado à tarde, ao golear o Mamoré por 4 a 1, no Mineirão, e deu um importante passo para garantir presença na final da competição. O time do técnico Zé Maria Pena chegou aos 10 pontos, três a mais que o vice-líder Mamoré, e precisa apenas de um empate contra o Vila Nova na última rodada dos quadrangulares, no próximo fim de semana, para ir à decisão sem sequer depender de outros resultados. No primeiro tempo, os dois times fizeram forte marcação, principalmente nas saídas de bola, e houve poucas chances reais de gol. O Atlético teve as melhores oportunidades, mas sempre em chutes de fora da área. O adversário, treinado pelo filho do tricampeão mundial interclubes Telê Santana, buscava contragolpes em velocidade, com os destaques Geovani e Ferreira, mas não havia conclusões a gol. O Alvinegro esteve melhor na segunda etapa e marcou logo aos sete minutos. Marques, de volta ao time depois de mais de duas semanas, desceu bem pela ponta esquerda e cruzou na medida para o apoiador Alexandre, que tocou de cabeça, na saída do goleiro Wilson - 1 a 0. Três minutos depois, Lincoln caiu pela direita e deu um passe rasteiro na pequena área, encontrando Marques, que empurrou para as redes. O terceiro gol atleticano foi aos 32: Ronildo cruzou bola alta na área de longe e o centroavante Guilherme pegou de primeira. O Mamoré diminuiu com Nil, aos 42, mas no minuto seguinte Guilherme, mais uma vez, completou a goleada, em cobrança de falta. O jogador chegou à artilharia do Estadual, com nove gols, ao lado de Ferreira, do Mamoré. A penúltima rodada dos quadrangulares semifinais será completada neste domingo com três jogos: América x Cruzeiro, Vila Nova x Rio Branco e Ipatinga x Caldense.