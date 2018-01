Atlético goleia e lidera no Paraná O Atlético Paranaense assumiu a liderança do campeonato estadual ao vencer neste sábado, em Curitiba, o Francisco Beltrão, lanterna do campeonato, por 5 a 3. Com a vitória o Atlético chegou aos 15 pontos, dois à frente do Malutrom que joga neste domingo contra o Iraty, fora de casa. Caso o Malutrom vença a partida ele voltará à liderança. A partida do Atlético começou às 11 horas e foi vista por menos de 700 pessoas. Sob um calor intenso o Atlético sentiu a falta de Kelly, negociado com um time japonês, Nem, suspenso por cartão amarelo e Adriano, no departamento médico. Apesar do grande número de gols o jogo foi lento, com as duas equipes sentindo a temperatura. Kleberson, Rodrigo, Lobatón e Alex Mineiro, duas vezes, marcaram para o rubro-negro, enquanto Maicon e Luisinho, que marcou dois gols, descontaram para o Beltrão. No final do jogo o técnico Paulo César Carpegiani criticou a postura de sua equipe. "Esse foi um jogo para esquecer", afirmou. Para compensar a venda de Kelly para o Japão, o Atlético pode fechar negócio com o atacante Zé Afonso e o lateral Enciso, que defendeu a seleção paraguaia quando Carpegiani treinou a equipe. No outro jogo da rodada Coritiba e União empataram por 1 a 1, em Curitiba. O gol do União foi marcado por Reginaldo Nascimento, contra, e Mabília empatou na segunda etapa. Além de Iraty e Malutrom, Rio Branco e Paraná Clube, em Paranaguá, completam a rodada neste domingo.