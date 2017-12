Atlético goleia e Washington dispara O Atlético Paranaense deu mais um passo importante para conquistar o Campeonato Brasileiro ao golear o Criciúma por 6 a 1 neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Com um futebol solto e ofensivo, o time paranaense conseguiu se manter na liderança da competição com 78 pontos. Os gols do rubro-negro foram marcados por Fernandinho, aos 30 e Alan Bahia aos 43 do primeiro tempo, Washington aos cinco e aos 20 minutos do segundo tempo, Moraes aos 39 e Denis aos 45, enquanto Cléber descontou aos 41, de pênalti, para o Criciúma, que permanece com 46 pontos. O técnico Lori Sandri armou seu time com seis jogadores no meio-campo tentando voltar para casa com um empate. No início a tática deu certo e Saulo chegou a desperdiçar uma chance de gol aos sete minutos. Mas aos 30, a estratégia começou a cair, Jadson cobrou escanteio e Fernandinho abriu o placar aos 30, de cabeça. O gol deixou o Tigre catarinense desorientado e aos 43 Alan Bahia aproveitou uma rebatida de Roberto e ampliou. No segundo tempo, o Atlético não deixou o Criciúma respirar e aos cinco, Washington recebeu do lado direito da área, fez o giro e bateu sem chance para Roberto, Duílio ainda tentou salvar, mas empurrou a bola para dentro. Aos 20 minutos, Jadson, que jogou com liberdade e foi um dos destaques da partida, tocou para Washington, que driblou o goleiro antes de marcar seu 30o gol no campeonato. Com a vitória consolidada, Levir fez algumas mudanças e Moraes, que havia entrado no lugar de Jadson marcou o quinto gol, aos 39, depois de nova rebatida de Roberto. Abatido em campo, o Criciúma ainda descontou com Cléber, aos 41, em uma cobrança de pênalti. Aos 45, Denis ainda teve tempo para marcar o sexto gol do Atlético e fechar o placar. Segundo Washington, que aumentou a vantagem na artilharia do campeonato, chegando aos 30 gols, o time mostrou que está maduro e deve jogar sempre sério para conquistar o título. "Temos que mostrar seriedade em todas as partidas, pois agora tudo é decisão para nós", disse. No final da partida, houve um início de confusão nas arquibancadas, algumas pessoas se revoltaram com um torcedor que atirou um copo de água dentro de campo, que poderia custar um mando de jogo ao clube, e o perseguiram até que o prenderam e o entregaram para a Polícia, que não divulgou o seu nome.