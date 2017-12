Atlético goleia Pelotas em Curitiba O Atlético Paranaense precisou de apenas 25 minutos para vencer o Pelotas por 4 a 0, neste sábado, no estádio Joaquim Américo, em Curitiba, pela Copa Sul-Minas. Com esse resultado, o Atlético chegou ao segundo lugar com 21 pontos. A equipe gaúcha foi surpreendida logo aos quatro minutos, com um pênalti de Jorginho em Fabiano. O atacante Adauto bateu com perfeição e marcou seu primeiro gol na competição. O Atlético não deu chance para o Pelotas e aos 16 minutos Adauto escorou um cruzamento para Dagoberto, que não teve trabalho para marcar o segundo gol. Dagoberto marcou novamente aos 23 minutos, após receber um passe de Rogério Corrêa. Depois disso, as duas equipes passaram a tocar mais a bola. No segundo tempo o ritmo não mudou. O Pelotas ainda perdeu Jorginho no início da etapa final. Com um jogador a mais, o time administrou o resultado, até que aos 43 minutos, Luisinho Netto cruzou para a área e o zagueiro Gustavo fechou o placar.