Atlético Ibirama e Criciúma na final Atlético de Ibirama e Criciúma vão decidir o título de campeão catarinense da temporada 2005. Nos jogos de volta das semifinais, sábado, o Atlético empatou com o Joinville em 2 a 2 na casa do adversário e assegurou a vaga, uma vez que no primeiro jogo havia vencido por 1 a 0, em Ibirama. Neste domingo, o Criciúma fez o dever de casa ao vencer o Avaí por 3 a 1, depois de perder o primeiro jogo, em Florianópolis, por 3 a 2, na última quinta-feira. Na partida disputada, no Sul do Estado, o Criciúma saiu na frente através do zagueiro Cleber Gaúcho (pênalti), aos 39 minutos do primeiro tempo. O Avaí, que tinha a vantagem do empate, igualou o placar aos 44, com Fábio Oliveira escorando um cruzamento da direita. Dramático e nervoso, o jogo teve duas expulsões (Cleber Gaúcho, do Criciúma e Marquinhos, do Avaí) e ainda mais dois gols no segundo tempo. O Criciúma voltou a abrir vantagem aos 19 minutos por intermédio do meia Rodrigo. E nos acréscimos, quando o Avaí desesperadamente pressionava em busca do empate que lhe daria a vaga na final, o atacante Douglas, aos 47, sacramentou a vaga criciumense, em contra-ataque, com um chute cruzado. As duas partidas da final acontecem nos dias 10 e 17. O primeiro, em Criciúma e o segundo em Ibirama, na região do Médio-Vale do rio Itajaí-açu, cidade distante cerca de 60 quilômetros de Blumenau. O Atlético tem a vantagem de dois empates para consolidar seu inédito título. Semifinais: Jogos de Ida: Avaí 3 x 2 Criciúma Atlético Ibirama 1 x 0 Joinville Jogos de volta: Criciúma 3 x 1 Avaí Joinville 2 x 2 Atlético Ibirama Final: Dia 10/04 - Criciúma x Atlético Ibirama Dia 17/04 - Atlético Ibirama x Criciúma