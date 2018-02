Atlético joga por um empate hoje O Atlético-MG quer evitar que o excesso de otimismo atrapalhe seus planos de seguir na Copa do Brasil. O time mineiro enfrenta o Estrela do Norte, do Espírito Santo, nesta quarta, às 20h30, no Mineirão, pela partida de volta da competição. E não pretende dar chances ao adversário. Como venceu o jogo da ida, em Cachoeiro do Itapemirim, por 4 a 3, o Galo garante a vaga se empatar ou mesmo perder por um gol de diferença, desde que por 3 a 2, 2 a 1 ou 1 a 0. A equipe capixaba precisa vencer por uma diferença de dois gols ou por 4 a 3 em diante. Se o placar da primeira partida se repetir a favor do Estrela do Norte, a classificação será decidida nos pênaltis. "Não podemos vacilar e vamos procurar conquistar a vitória logo na primeira etapa", receitou o meia Rodrigo Fabri. Opinião compartilhada pelos companheiros mais experientes. "Vamos tentar matar logo o jogo para depois só administrar", disse o atacante Euller. "O Estrela é um time rápido e vai nos dar muito trabalho. Temos de ir preparados para fazer uma grande partida", recomendou o goleiro Danrlei. O Atlético teve a chance de evitar a segunda partida, mas o argentino Pietro desperdiçou um pênalti no final do jogo, quando a equipe mineira vencia por 4 a 3. O técnico Procópio Cardoso disse que só irá definir o time que inicia o jogo no vestiário do Mineirão. Ele não confirmou se vai escalar o lateral-esquerdo Rubens Cardoso, recuperado de contratura muscular na coxa direita e relacionado para a partida.