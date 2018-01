Atlético leva susto, mas vence o Grêmio Depois de três rodadas sem vencer, o Atlético-MG derrotou neste sábado, de virada, o Grêmio, por 3 a 2, no Mineirão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se mantém no chamado pelotão de frente da competição, agora com 23 pontos ganhos. Com o resultado negativo, o time do técnico Dario Pereyra permanece com 15 pontos. Embora desfalcada de muitos titulares, a equipe gaúcha não se intimidou e abriu o marcador aos 15 minutos do primeiro tempo, com o atacante Cláudio Pitbul. O Atlético empatou aos 27 minutos, numa surpreendente cobrança de falta do atacante Alex Alves, que acertou o ângulo esquerdo do gol adversário. Apesar de ter alcançado a igualdade no marcador, o time mineiro foi para o vestiário debaixo de vaias dos torcedores alvinegros. Mas a história do jogo mudou completamente na volta do intervalo. O técnico Celso Roth fez duas alterações: sacou o lateral-esquerdo Michel e o meia Lúcio Flávio, colocando em campo Marquinhos e Paulinho, que deu o combustível necessário à virada atleticana. Com apenas um minuto da etapa final, na primeira vez que tocou na bola, Paulinho aproveitou uma sobra na grande área e fez 2 a 1. Dois minutos depois, o jovem meia do Galo fez grande jogada pela esquerda, que Alex Alves concluiu, marcando o terceiro gol alvinegro, na saída de Danrlei. Aos 31 minutos, o atacante Caio ainda descontou para o Grêmio numa falha do goleiro Eduardo, que terminou o jogo sentindo uma lesão que quase o tirou da partida. "As coisas no Atlético estão muito difíceis. Nós precisávamos dessa vitória", disse o goleiro, ao final do jogo. Classificação