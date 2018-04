Atlético Madrid e Barça empatam: 1 a 1 Em qualquer canto do mundo, os jogadores brasileiros, sejam consagrados ou ainda buscando afirmação, roubam a cena. Neste domingo, na Espanha, não foi exceção. Mas nada de Ronaldo, Roberto Carlos ou Ronaldinho. Renato e Júlio Baptista, os volantes do Sevilla, viveram tarde de artilheiros e anotaram os gols da vitória sobre o Levante, por 3 a 0, válido pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol. No Estádio Sánchez Pizjuán, o Sevilla continua imbatível. Foi o terceiro triunfo nos últimos 15 dias. Pela Copa Uefa bateu o Nacional da Ilha da Madeira e, pelo Espanhol, após vencer o Albacete, na estréia, neste domingo passou pelo Levante. Aos 20 minutos, Renato abriu o marcador, em gol contestado pelos rivais por uma possível falta de Darío Silva. Júlio Baptista ampliou aos 47 e em belo arremate, aos 8 do segundo tempo, definiu o placar. Em Madri, Atlético e Barcelona confirmaram a boa fase ao fazer grande clássico. Van Bronkhorst fez 1 a 0 para o Barcelona e Torres empatou para o Atlético. Ambos somam 7 pontos, na liderança ao lado de Espanyol, Osasuña, Zaragoza e Valencia. O Sevilla soma 6 pontos. Outros jogos: Numancia 1 x 0 Getafe; Racing 1 x 1 Villarreal; Mallorca 1 x 2 Málaga; Zaragoza 4 x 3 Albacete e Athletic Bilbao 1 x 2 La Coruña.