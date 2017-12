Atlético Madrid na briga por Robinho Durou uma semana a trégua no assédio ao atacante Robinho. A imprensa da Espanha revela que o diretor esportivo do Atlético de Madri, Toni Muñoz, está vindo ao Brasil para tentar a contratação do jogador do Santos. Esse mesmo clube espanhol está negociando com o time santista a contratação do meia Elano e o dirigente esteve sábado em São José do Rio Preto (SP) para assistir à partida de Santos e Fluminense. O que Muñoz viu foi uma grande apresentação de Robinho e voltou à Espanha para convencer os demais dirigentes do Atlético da necessidade da contratação do atacante, que é pretendido também pelo Benfica. Nesta quarta-feira, o assunto mereceu o mesmo tratamento de sempre na Vila Belmiro: ?Robinho não está à venda e não se fala mais nesse assunto?, informa a assessoria de imprensa. Os portugueses não desistem do sonho de ter o acacante jogando pelo Benfica na próxima temporada e a imprensa portuguesa continua insistindo que já há um pré-contrato com o clube assinado pelo pai do jogador. Essa informação foi desmentida pelo próprio Robinho, enquanto a diretoria continua dizendo que o atleta não foi vendido e nem será até o final do Brasileiro. Para os dirigentes santistas, o momento é inoportuno para falar sobre a venda de jogadores, já que o Campeonato Brasileiro está na reta final e há necessidade de concentração máxima nessa luta pelo título. Temem que os valores envolvidos nas negociações tirem a concentração de Robinho, um dos jogadores mais importantes do time. Mas não é só o caso de Robinho que preocupa os dirigentes. O meia Elano tem uma proposta do mesmo Atlético de Madrid para se transferir no início do ano ao futebol espanhol, que estaria disposto a desembolsar US$ 4 milhões para ter o atleta. Essas negociações estão em andamento e o Santos pode acabar liberando o jogador. Além da conquista do Brasileiro, o Santos quer também ganhar a Copa Libertadores do ano que vem e isso vai determinar os planos para o primeiro semestre. Já o lateral-esquerdo Léo, cujo contrato vence em dezembro, comentou que ainda não sabe qual será seu futuro. ?Todo mundo almeja alguma coisa na vida e só posso falar por mim: há possibilidade de permanecer pelo menos até junho do ano que vem, mas não sei quanto aos outros companheiros?. No meio do ano, ele recebeu uma proposta do Real Sociedad para jogar na Espanha, mas optou por ficar na Vila Belmiro. ?As coisas ainda não estão fechadas e podem acontecer no final do ano?, disse ele, que está conversando com o presidente Marcelo Teixeira sobre o assunto. ?Com o time classificando para a Libertadores, uma competição que todo mundo quer disputar, de repente posso ficar até junho?. A situação de Deivid também está sendo analisada. Ele deve permanecer até junho do ano que vem, mas pode ser chamado para uma tentativa de prorrogação de seu empréstimo junto ao Bordeuax. É que, cumprindo o atual contrato, ele disputaria a Libertadores e apenas o começo do Brasileiro, o que preocupa parte da diretoria. Perguntado sobre a possibilidade de, diante de sua boa fase, o clube francês pedir o seu retorno antecipado, ele comentou: ?os franceses vão me levar se eu quiser; se não quiser, vou cumprir meu contrato com o Santos até o fim?. Deivid não esconde a vontade de voltar a jogar na Europa, num time de expressão. ?E também conquistar títulos e ser convocado para a Seleção?, completa ele, sobre seus objetivos futuros.