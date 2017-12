Atlético marca no fim e começa o Mineiro com vitória fora de casa

O Atlético-MG pressionou o adversário, mandou bola na trave, mas só conseguiu vencer o Uberlândia por 1 a 0 neste domingo, com um gol aos 43 minutos do segundo tempo. Leonardo Silva, de cabeça (e com desvio no volante adversário), foi o herói da partida realizada em Uberlândia, na estreia das equipes no Campeonato Mineiro.

O time alvinegro que começou a partida tinha a base da temporada passada, que ficou com o vice-campeonato brasileiro. Dos reforços, apenas o atacante Hyuri participou da partida. O zagueiro Erazo e o meia Juan Cazares ainda não estão regularizados.

Com a equipe entrosada, o Atlético-MG assustou já no primeiro minuto em chute de Rafael Carioca, que Thiago Braga defendeu. Dez minutos mais tarde, Marcos Rocha apareceu na área e desviou de cabeça para fora com muito perigo. Aos 40, Hyuri foi lançado, tocou para trás, mas Lucas Pratto foi travado na hora do chute.

Na etapa final, o Atlético teve grande chance de abrir o marcador aos 14 minutos, quando Dodô arriscou de longe e acertou a trave direita do goleiro adversário. Na sequência, Pratto cabeceou no canto e Thiago salvou com a ponta dos dedos.

Aos 36, Dodô ficou novamente no quase. Ele recebeu livre, invadiu a área e bateu cruzado. O goleiro mandou para escanteio com a ponta dos dedos, em grande defesa. De tanto insistir, o gol finalmente saiu aos 43. Marcos Rocha cobrou lateral na área, Leonardo Silva cabeceou de costas para o meio da área, a bola desviou em Wendel e enganou Thiago Braga: 1 a 0.

O Atlético agora volta a campo no domingo, quando visita o Figueirense pela Copa Sul-Minas-Rio. Pelo Campeonato mineiro, o time alvinegro joga apenas em 10 de fevereiro contra a Caldense, em casa.