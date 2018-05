Atlético-MG abre confronto das oitavas de final da Libertadores

MEDELLÍN - Em busca do bicampeonato da Copa Libertadores, o Atlético-MG abre a sua participação nas oitavas de final nesta quarta-feira, às 22 horas (horário de Brasília), diante do Atlético Nacional, em Medellín, na Colômbia, tentando voltar ao Brasil com um bom resultado. Para isso, aposta na grande fase da sua defesa, mas também sabe que precisa melhorar a sua produção ofensiva.

Nas últimas quatro partidas, o Atlético-MG marcou apenas um gol, no seu compromisso anterior na Libertadores - a vitória por 1 a 0 sobre o Zamora -, mas também não foi vazado. O desempenho defensivo tem agradado ao técnico Paulo Autuori. Ao mesmo tempo, ele vem demonstrando apoio público aos jogadores do ataque. Assim, descarta realizar mudanças no time, exceto por ordem médica.

Com isso, a única troca feita para o duelo com o Atlético Nacional será o retorno do centroavante Jô, poupado na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro por causa de dores musculares. Principal esperança de gols do time nesta quarta-feira, ele deverá ficar com a vaga de Fernandinho no setor ofensivo.

Já o zagueiro Réver, mesmo recuperado de lesão, segue como opção no banco de reservas para os titulares Leonardo Silva e Otamendi. Na lateral esquerda, após fazer a sua estreia no Atlético-MG diante do Corinthians no domingo, Emerson da Conceição disputa seu primeiro jogo pelo clube na Libertadores depois de ser inscrito nas oitavas de final.

Com a base mantida e ainda sem Josué, Dátolo e Marcos Rocha, o Atlético-MG e Autuori esperam que o meia Ronaldinho Gaúcho e o atacante Diego Tardelli enfim brilhem nesta Libertadores, para que o time melhore o seu desempenho no ataque e consiga um resultado que lhe deixe confortável para o jogo de volta com o Atlético Nacional, marcado para o dia 1º de maio, em Belo Horizonte.

Embalado pela boa campanha no Campeonato Colombiano, em que avançou para as finais com a melhor campanha, o Atlético Nacional sabe bem da importância de conseguir um bom resultado em casa, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, para deixar o oponente sob pressão na semana que vem.

O Atlético Nacional é o único clube da Colômbia que conseguiu avançar às oitavas de final da Libertadores e precisará melhorar o seu desempenho diante de clubes brasileiros para avançar na competição - perdeu para o Grêmio por 2 a 0 e 3 a 0 na fase de grupos.

O time, porém, entrará em campo empolgado pela vitória sobre o Newell''s Old Boys por 3 a 1, na Argentina, que garantiu a sua presença no mata-mata da Libertadores. No entanto, o técnico Juan Carlos Osorio não poderá utilizar o meia Edwin Cardona, expulso em Rosário.