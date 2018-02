Atlético-MG acerta a contratação do técnico Geninho

O Atlético-MG já tem o treinador para comandar a equipe no ano de seu centenário: Geninho, que se desligou do Sport e deve ser apresentado pela diretoria no começo da semana que vem. Geninho aceitou a proposta atleticana e assinará um contrato válido por um ano, sendo que o objetivo, além da conquista do Campeonato Mineiro, é a disputa da Copa Sul-americana, assim como uma vaga à Libertadores de 2009. Sem chegar a um acerto para a permanência do técnico Emerson Leão, a diretoria do clube mineiro não demorou em escolher Geninho como substituto, apesar do sonho em contar com Vanderlei Luxemburgo, que ainda não definiu seu futuro com o Santos. Esta é a segunda passagem de Geninho pelo Atlético-MG. A primeira foi no Brasileirão de 2002, quando levou a equipe às quartas-de-final, sendo eliminado pelo Corinthians, que viria a ser o vice-campeão daquela edição. Curiosamente, Geninho deixou o clube justamente para treinar o Corinthians em 2003, sem sucesso.