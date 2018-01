Atlético-MG acerta com Lúcio Flávio O Atlético-MG anunciou no início da tarde desta quarta-feira, a contratação por empréstimo do meio-campista Lúcio Flávio, que defendeu o Coritiba no Campeonato Brasileiro deste ano. O jogador, de 23 anos, pertence ao Paraná Clube. Ele será apresentado nesta quarta, no CT de Vespasiano e deverá assinar contrato até 31 de dezembro de 2003. Lúcio Flávio foi indicado à diretoria alvinegra pelo técnico Geninho. Os dois trabalharam juntos no Paraná, em 2000, ano em que a equipe de Curitiba sagrou-se campeã do Módulo Amarelo da Copa João Havelange. Além de Paraná e Coritiba, o meio-campista teve passagens pelo Internacional e São Paulo. Lúcio Flávio tem um 1,75 de altura, pesa 67 quilos. O chute forte de perna direita é considerado a sua principal característica como jogador. Esta é a primeira contratação anunciada pelo Galo para a próxima temporada, após a eliminação no Brasileirão. Os dirigentes encontram dificuldades para manter os principais jogadores do atual grupo. O procurador do atacante Marques, Aurélio Dias, praticamente descartou a possibilidade dele continuar no clube em 2003. Dias, que se reuniu com o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Alexandre Kalil, anteontem (17) à tarde, no Rio de Janeiro, disse que o "ciclo" de Marques no clube mineiro "acabou". O atleta, cujo contrato termina no início de janeiro, passará a ser dono de seus direitos federativos e deverá assinar com o Vasco.