Atlético-MG acerta com Scheidt Enfrentando problemas para escalar o setor defensivo do Atlético-MG, devido às recentes contusões de Nem e Gutierrez, o técnico Celso Roth recebeu hoje uma boa notícia. A diretoria do Galo decidiu agir rápido e anunciou a contratação do zagueiro Scheidt, por empréstimo, até 31 de dezembro. O jogador, de 27 anos, que pertence ao clube escocês Celtic e defendeu o Corinthians no último Campeonato Brasileiro, será apresentado amanhã. Os valores da negociação não foram revelados. Nem e Gutierrez se contundiram no último domingo, quando o Atlético enfrentou o Tupi, em Juiz de Fora, pelo Campeonato Mineiro. O zagueiro uruguaio sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e deverá ficar afastado dos gramados por cerca de um mês. Segundo o médico Rodrigo Lasmar, ele deverá se submeter a uma artroscopia no local ainda esta semana. O caso de Nem é considerado mais grave e, de acordo com Lasmar, o jogador corre o risco de não atuar mais este ano. O zagueiro passará por novos exames, mas a suspeita do médico alvinegro é que ele tenha rompido o ligamento do joelho. Nesse caso, Nem será submetido a uma cirurgia e só retorna aos gramados em 2004. Scheidt iniciou sua carreira no Grêmio, em 1995 e teve uma passagem pelo futebol japonês, quando jogou pelo Kawasaki Frontale, dois anos depois. Em 1999, ele foi convocado quatro vezes para a Seleção Brasileira.