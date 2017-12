Atlético-MG acerta contratação por empréstimo de Erik, do Palmeiras

O Atlético-MG acertou nesta segunda-feira a contratação do atacante Erik, do Palmeiras. Depois de uma passagem sem brilho pelo time paulista, o jogador de 23 anos acertou por empréstimo de uma temporada com o clube alvinegro. O contrato será assinado após a realização de exames médicos por parte do atleta.

+ Atlético-MG quer contratar Raphael Veiga, do Palmeiras

A negociação entre Palmeiras e Atlético-MG por Erik já vinha se desenrolando pelas últimas semanas, mas somente nesta segunda-feira o clube mineiro confirmou que chegou a um acordo. Segundo a assessoria alvinegra, a contratação só não foi oficializada porque o jogador ainda precisará ser submetido a exames, que ainda não têm data marcada.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Atlético-MG, Erik atuará emprestado pela próxima temporada e terá a chance de recuperar o seu futebol. Afinal, após aparecer com destaque com a camisa do Goiás e chegar a ser eleito a revelação do Campeonato Brasileiro de 2014, o atacante decepcionou no Palmeiras.

Revelado justamente nas divisões de base do time goiano, Erik chegou ao Palmeiras em 2016 por cerca de R$ 13 milhões. Em duas temporadas, porém, pouco mostrou em campo. Na primeira, marcou apenas três vezes em 32 jogos disputadas. Em 2017, foi pior ainda: jogou 16 partidas e não balançou a rede.

Para o Atlético-MG, Erik é o tipo de jogador procurado pela diretoria para o ano que vem. Após o fracasso na última temporada com um elenco experiente e bastante caro, o clube busca reforços mais jovens e que representem bem menos custo.

A contratação também é prova da boa relação entre as diretorias dos dois clubes, já que o Atlético-MG já havia anunciado outro reforço para 2018 vindo do Palmeiras: o volante Arouca. O time mineiro ainda tenta tirar o meia Raphael Veiga da equipe paulista, mas esta negociação segue em andamento.